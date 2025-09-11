11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları 15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!

15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 20:28
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya’da düzenlenen Gastech 2025 Forumu’nda Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği açısından önemli anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Bayraktar, bu anlaşmalar sayesinde Kasım-Aralık aylarından itibaren ülkeye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gelmeye başlayacağını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
MB’nin kararı piyasaları nasıl etkiledi?
MB'nin kararı piyasaları nasıl etkiledi?
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi?
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi?
Türkiye’ye vize engeli mi var?
Türkiye'ye vize engeli mi var?
En tasarruflu hangisi?
En tasarruflu hangisi?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Faiz kararı ne olacak?
Faiz kararı ne olacak?
Altında yükseliş nerede duracak?
Altında yükseliş nerede duracak?
Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak!
Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak!
Piyasalar bugün nasıl kapandı?
Piyasalar bugün nasıl kapandı?
Çocuklu çalışan kadına destek! İşte detaylar...
Çocuklu çalışan kadına destek! İşte detaylar...
İslam Memiş’ten gram altın için flaş tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için flaş tahmin
Daha Fazla Video Göster