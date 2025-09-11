15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya’da düzenlenen Gastech 2025 Forumu’nda Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği açısından önemli anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Bayraktar, bu anlaşmalar sayesinde Kasım-Aralık aylarından itibaren ülkeye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gelmeye başlayacağını duyurdu.

