145 yıllık rüya gerçek oluyor: Karadeniz-Akdeniz Yolu! Projesi 2. Abdülhamid Han zamanında çizildi

İlk kez Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde dile getirilen ve projesi 2. Abdülhamid Han zamanında çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında sonlara gelindi. 2020 yılının sonlarına doğru açılması planlanan ancak pandemi dolayısı ile çalışmaların yavaşladığı yolun 2021 yılının ortalarında tamamen hizmete açılması hedefleniyor. Yaklaşık 55 ili dolaylı şekilde ilgilendiren, toplam maliyeti 1 buçuk milyar liraya yakın maliyetle tamamlanacak olan proje Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak.