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14 yıl sonra bir ilk! Madeni paralarda değişiklik

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Giriş: 11.04.2023 11:01
Artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitti. İlk başta daha hafif olan 1 lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Görünüşü eskilerle aynı gibi olsa da yeni paralar biraz daha ince. Uygulamayla para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlandı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.
Madeni paralarda değişiklik!
Madeni paralarda değişiklik!
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