109 ton altın için tarih belli oldu! Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilirken, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ise kasım ayı içerisinde tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmaların hızla başlayacağının müjdesini verdi. Yapılacak yatırımların ardından Bilecik'teki sahada 2022 yılının sonuna kadar yıllık 7 bin ton olmak üzere altın üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.