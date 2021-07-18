18 Temmuz 2021, Pazar
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1 Temmuz piyasalar için milat oldu! 9 günlük tatilde milyarlarca liralık hareket bekleniyor
Mart 2020'den bu yana koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaların gölgesinde 15 ay geçiren Türkiye ekonomisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline yüksek moralle girdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 40 milyar liralık ekonomik hareket bekleniyor.