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1 Temmuz piyasalar için milat oldu! 9 günlük tatilde milyarlarca liralık hareket bekleniyor

İHA
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Giriş: 18.07.2021 13:18
Mart 2020'den bu yana koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaların gölgesinde 15 ay geçiren Türkiye ekonomisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline yüksek moralle girdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 40 milyar liralık ekonomik hareket bekleniyor.
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