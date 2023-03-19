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0,79 faiz oranı 10 yıl vade! Kentsel dönüşümde yeni dönem nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 11:00
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi açıklandı. Dönüşümde 0,79 faizle kişi başına 1 milyon 250 bin TL ödenecek. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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