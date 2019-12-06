06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.12.2019

Yusuf İslam'ın danışmanı Pedro Carvalho Cambridge Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

Pedro Carvalho, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ve kendini daha mutlu hissettiğini söyledi. Carvalho "Bunun Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu" hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, "Sebebi gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yusuf İslam'ın danışmanı Carvalho Müslüman oldu
Yusuf İslam'ın danışmanı Carvalho Müslüman oldu
BAE ve Esad rejimi Türkiye düşmanlığında birleşti!
BAE ve Esad rejimi Türkiye düşmanlığında birleşti!
ABD’de yoğun çatışma! İşte o anlar...
ABD’de yoğun çatışma! İşte o anlar...
ABD'de ördeklerin kar keyfini soğuk böldü
ABD'de ördeklerin kar keyfini soğuk böldü
Suriyeli halktan Mehmetçiğe teşekkür!
Suriyeli halktan Mehmetçiğe teşekkür!
BAE dizisi Türkleri hedef alıyor
BAE dizisi Türkleri hedef alıyor
Fransız polisinden protestoculara sert müdahale
Fransız polisinden protestoculara sert müdahale
YPG'li teröristlerden kalleş saldırı
YPG'li teröristlerden kalleş saldırı
Fransa'da hayat durdu!
Fransa'da hayat durdu!
Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi
Fransa'da grevler hayatı durma noktasına getirdi
Trump'tan Türkiye açıklaması
Trump'tan Türkiye açıklaması
Stoltenberg: Baltık ülkeleri planı kabul edildi
Stoltenberg: Baltık ülkeleri planı kabul edildi
Daha Fazla Video Göster