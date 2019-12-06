Yusuf İslam'ın danışmanı Pedro Carvalho Cambridge Camii'nde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

Pedro Carvalho, Müslüman olmasına giden sürecin bir "yolculuk" olduğunu ve kendini daha mutlu hissettiğini söyledi. Carvalho "Bunun Yüce Allah için yapılması gereken bir şey olduğunu" hissettiğini belirten Carvalho, kalbini işaret ederek, "Sebebi gerçekten de bu, başka bir şey yok. Sebebi burada. Eğer yaşıyorsam, ruhumun bir parçasıyla söylenebilecek başka bir şey yok. Bir gün yaratıcımla görüşmek, buluşmak istiyorum. Bugün kendini daha mutlu hissediyorum." dedi.