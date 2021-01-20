Yürekleri sızlatan görüntü! Eksi 15 derecede yaşam mücadelesi

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehri yakınlarında, ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan onlarca göçmen, dondurucu soğukların hissedildiği zorlu kış şartlarında umuda yolculuklarına devam edecekleri günü bekliyor. AB ülkesi Hırvatistan'ın kapısında bekleyişlerini sürdüren göçmenler, Bosna Hersek'te kalmanın değil, İtalya ve Fransa gibi ülkelere ulaşmanın hayalini kuruyor.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Velika Kladusa şehri yakınlarındaki ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalan onlarca göçmen, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Bosna Hersek'te adeta sıkışıp kalan göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'a, oradan da nihai hedefleri olan Fransa, İtalya ya da Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmanın hayalini kurmaya devam ediyor.

Göçmenlerin kamp kurmak için Velika Kladusa şehrini seçmesi de tesadüf değil. Şehrin Hırvatistan'a ve dolayısıyla AB sınırına çok yakın bir bölgede olması, göçmenlerin burayı tercih etmesindeki en önemli sebep.

Velika Kladusa'ya bağlı Polje Köyü'nün yakınında, orman içinde çadırlar kuran göçmenler, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü ve karın yağdığı bölgede kışı nasıl atlatacaklarının endişesini yaşıyor.

Bangladeşli 19 yaşındaki Ahan Ahmed, bu ağır koşullarda kalan onlarca göçmenden yalnızca biri.

Yaşadıkları yeri gezdiren Ahmed, burada kendi imkanlarıyla yemekler yapıp karınlarını doyurduklarını anlatarak, kendilerini en çok basın mensuplarının ve yardım kuruluşları gönüllülerinin ziyaret ettiğini söyledi.

Yardım kuruluşlarının da medyanın da ziyaretlerinden memnun kaldıklarını kaydeden Ahmed, zira her ikisinin de kendi imkanları doğrultusunda göçmenlere yardımcı olduğunun altını çizdi.

Ahmed, 3 aydır kaldığı bu derme çatma kampın yalnızca bir kısmında 16 göçmenin kaldığını ifade etti.

GECENİN DONDURUCU SOĞUĞUNA KARŞI ATEŞ YAKIYORLAR

Hayatlarını imkanlar el verdiğince idame ettiren göçmenler, çadırlarının yanlarına yerleştirdikleri ağaç dallarında kıyafetlerini kurutuyor, yaktıkları ateşte hem yemek pişiriyor, hem de kendilerini ısıtıyorlar.

Ateşten çıkan yoğun dumana da "artık alıştıklarını" dile getiren göçmenler, önemli olanın dondurucu soğuklarda az da olsa ısınabilmek olduğunu ifade ediyor.

Geceleri yaktıkları büyük ateşlere, ne bulurlarsa onu atan göçmenler, her yeni güne yeni umutlarla uyanıyor.

Dondurucu soğukların sağlıklarını olumsuz etkilemesinden endişe eden bu insanlar, sabah olduğunda ellerindeki paranın bir kısmı ile alışveriş yapıp o gün için karınlarını doyuracak bir şeyler pişiriyorlar. Umuda yolculuk yapan göçmenler, aylardır aynı rutini en baştan tekrarlıyorlar.

Yola devam etmelerinin önündeki tek engelin kış olmadığının farkında olan göçmenler, AB'nin sınırları açıp geçmelerine izin vermesini talep ediyor.

3 YILDA 100 BİNE YAKIN GÖÇMEN GELDİ

Velika Kladusa, Bihac ve Cazin gibi sınır şehirlerinin içinde bulunduğu Una-Sana Kantonu (USK) göçmen krizini adeta tek başına omuzluyor.

Kanton Başbakanı Mustafa Ruznic, son 3 yılda kanton sınırlarına 94 bin 500 göçmenin geldiğini tespit ettiklerini belirterek, kadın ve çocuk göçmenlerin yanı sıra aile olan göçmenlerin ayrı kamplarda kaldığını aktardı.

Aralık 2020'de çıkan yangının ardından durumun ağırlaştığı "Lipa" kampında halen 700'den fazla göçmenin bulunduğunu söyleyen Ruznic, kanton sınırları içinde ise 3 bin ila 3 bin 500 göçmen bulunduğunu kaydetti.

Sınırlarını göçmenlere kapatan AB, göçmen krizi ile başa çıkamadığı için sık sık Bosna Hersek'i uyarırken, Bosna Hersek'teki yerel makamlar ise göçmenlerin ülke geneline dağılımının adil olmadığından ve özellikle ülkenin doğu sınırlarının yeterince korunmadığından şikayet ediyor.