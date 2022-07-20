20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da büyük orman yangın!
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle halk tahliye edildi. Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde genellikle banliyölerin bulunduğu Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı.
Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi.
Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.