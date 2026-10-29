Türk dünyasının kalbi Ankara'da atıyor: Liderler Türk Yüzyılı ve tarihi zirve için buluştu

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için Türk dünyasının kalbi Başkent Ankara’da atıyor. Türkiye’nin dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devralacağı ve iki gün sürecek tarihi zirvede "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" masaya yatırılırken, "Ankara Bildirisi" için de hazırlıklar tamamlanıyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleşen ve İsmail Bey Gaspıralı’nın tarihi şiarından ilham alan "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirvenin kritik ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.