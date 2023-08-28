28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez bir kez daha Türkiye'yi alçakça hedef aldı
Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen Yunan yanlısı ABD'li senatör Bob Menendez, gerilimi tırmandırıcı demeçlerini sürdürüyor. Maraş konusunda Rum kesiminde mesajlar vermeye çalışan Menendez, "Maraş'ta ilave Türk faaliyeti görürsek, Kıbrıs Adası’nı daha da istikrarsızlaştıracak bu tür faaliyetleri önlemek üzere yaptırımları araç olarak düşünmeliyiz" ifadelerine yer verdi.