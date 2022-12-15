Yunan basını Girit Adası’na uzun menzilli radar sistemleri kurulacak

Yunanistan Girit'i askeri üsse çeviriyor. Yunan basını, adaya uzun menzilli radar sistemleri kurulacağını ve her ihtimale karşı hem silah hem de ekipman gücünün artırılacağını yazdı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin son gelişmeleri Gümülcine'den aktardı.

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