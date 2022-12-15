15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunan basını Girit Adası’na uzun menzilli radar sistemleri kurulacak

Yunan basını Girit Adası’na uzun menzilli radar sistemleri kurulacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2022 16:43
Yunanistan Girit'i askeri üsse çeviriyor. Yunan basını, adaya uzun menzilli radar sistemleri kurulacağını ve her ihtimale karşı hem silah hem de ekipman gücünün artırılacağını yazdı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin son gelişmeleri Gümülcine'den aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan Girit’i askeri üsse çeviriyor
Yunanistan Girit'i askeri üsse çeviriyor
Türkiye’de gaz merkezi mesajı
"Türkiye'de gaz merkezi" mesajı
Dünya Kupası’nda final heyecanı
Dünya Kupası'nda final heyecanı
İngiltere’de 106 yıl sonra bir ilk
İngiltere'de 106 yıl sonra bir ilk
Avrupa BUZ tuttu
Avrupa BUZ tuttu
Yunanistan KIZILELMA’yı konuşuyor
Yunanistan KIZILELMA'yı konuşuyor
Almanya’da F-35 hamlesi!
Almanya’da F-35 hamlesi!
Dünyada tek! Böyle doğdular...
Dünyada tek! Böyle doğdular...
Kongo’da sel ve heyelan: 120 ölü!
Kongo’da sel ve heyelan: 120 ölü!
Yunanistan’da polis vahşeti
Yunanistan'da polis vahşeti
Şok Alman ordusu raporu!
Şok Alman ordusu raporu!
Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Avrupa’nın darbelerle sınavı…
Daha Fazla Video Göster