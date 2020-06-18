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Yunan askerinden zulüm! Günlerce bir dilim ekmek vermediler |Video

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Giriş: 18.06.2020 14:06
Güncelleme:18.06.2020 14:08
Yunanistanın göçmenlere yönelik zulmüne bir yenisi daha eklendi. Yunanistan topraklarına giren 22 düzensiz göçmen, Yunan askeri tarafından 5 gün boyunca aç, susuz bırakıldı ve bir de üstelik şiddet gördü.

Aç bırakıldılar, darp edildiler... Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildiler.

Afganistan ve Suriye uyruklu 22 göçmen, Meriç üzerinden Yunanistan'a geçti.

Yunan askeri tarafından yakalanan göçmenler, 5 gün boyunca aç, susuz bırakıldı ve şiddete maruz kaldı.

Yakalanan bir göçmen yaşadığı zulmü "Ynan askerleri bizi dövdü. bize beş gün boyunca su ve yiyecek vermediler" sözleriyle anlattı.

Kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınan göçmenler Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

"Beş gün boyunca ne yemek ne su verdiler. Yunan askerleri bizi önce dövdü sonra da botlara bindirip, bizi nehre attılar. Ameliyatlı olduğumu söylememe rağmen kötü muamele gördüm. işkence yaptılar, paralarımızı, her şeyimizi aldılar" diyen bir mültecinin yardımına Türk polis ekipleri yetişti.

Çıplak ayakla bitkin halde yürürken bulunan kaçak göçmenlere su ve yiyecek verildi.

Ardından da göçmenler hastaneye götürüldü.

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