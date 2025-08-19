19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 21:32
Yunanistan’dan Almanya’ya giden yolcu uçağının motoru kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. Condor Havayolları’na ait Boeing 757 tipi uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat büyük korku yaşadı. Uçak, acil olarak İtalya’daki Brindisi Havalimanı’na indirildi. Yolculardan biri, yaşadığı korku dolu anları “Veda mesajları gönderdim, artık bitti sanmıştım” sözleriyle anlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Condor Havayolları sözcüsü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını açıkladı. Uçakta detaylı inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı!
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı!
Başkan Erdoğan: Gazze’de insanlık dışı kuşatma var
Başkan Erdoğan: "Gazze'de insanlık dışı kuşatma var"
İsrail evine su götüren çocuğu vurdu!
İsrail evine su götüren çocuğu vurdu!
Ukrayna’da barışın anahtarı güvenlik garantileri!
Ukrayna'da barışın anahtarı güvenlik garantileri!
Trump ve Zelenski Beyaz Saray’da görüştü!
Trump ve Zelenski Beyaz Saray'da görüştü!
Kafkasya’nın yönetimi Kafkasya’ya ait olmalı
"Kafkasya’nın yönetimi Kafkasya’ya ait olmalı"
İsrail 100 bin katille Gazze’yi işgal edecek!
İsrail 100 bin katille Gazze’yi işgal edecek!
Kaçak petrol kuyusunda yangın
Kaçak petrol kuyusunda yangın
Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna’yı vurdu
Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna'yı vurdu
Zirve Avrupa’da nasıl yankılandı?
Zirve Avrupa'da nasıl yankılandı?
Seyircilerin arasına daldı!
Seyircilerin arasına daldı!
Şemsiyeleri uçuran fırtına
Şemsiyeleri uçuran fırtına
Daha Fazla Video Göster