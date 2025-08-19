Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı

Yunanistan’dan Almanya’ya giden yolcu uçağının motoru kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. Condor Havayolları’na ait Boeing 757 tipi uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat büyük korku yaşadı. Uçak, acil olarak İtalya’daki Brindisi Havalimanı’na indirildi. Yolculardan biri, yaşadığı korku dolu anları “Veda mesajları gönderdim, artık bitti sanmıştım” sözleriyle anlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Condor Havayolları sözcüsü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını açıkladı. Uçakta detaylı inceleme başlatıldı.

