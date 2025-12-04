Bakan Fidan, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

04 Aralık 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 18:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
