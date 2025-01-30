31 Ocak 2025, Cuma
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Yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı! ABD'deki kazada 67 kişiden kurtulan yok
ABD’nin başkenti Washington’da bir yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaşırken havada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpıştı ve Potomac nehrine düştü. Uçaktaki 64 kişi ve helikopterdeki üç kişiden kurtulan olmadı.Kazaya ilişkin detayları gazeteci İrfan Sapmaz A Haber canlı yayınında aktardı.