Yeni Zelanda'da 2021'ye 'merhaba' dediler! İşte ilk görüntüler

Yeni yıla ilk giren ülke Yeni Zelanda'da havaifişekli kutlamalar yapılıyor. Yeni Zelanda, yeryüzünü alt üst eden koronavirüs salgınından en az etkilenen ülkeler arasında ve yeni yıl kutlamalarına yasak getirilmedi.

Dünya kabus gibi geçen 2020'yi uğurlamaya başladı, büyük umutlarla karşılanan 2021'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu.

Uluslararası ajanslar ve haber televizyonları, Yeni Zelanda'daki kutlamalardan ilk görüntüleri başkent Auckland'dan servis etti.

Yeni Zelanda, yeryüzünü alt üst eden koronavirüs salgınından hem vaka hem de can kaybı olarak en az etkilenen ülkeler arasında.

Salgına karşı başarılı olan ülkede yeni yıl kutlamalarına yasak getirilmedi, birçok insan sosyal medyadan görüntü ve fotoğraf paylaştı.

Yeni Zelanda'nın hemen ardından 2021'yi karşılayacak ülkeler arasında batı komşusu Avustralya var.