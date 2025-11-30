A Haber’in “Türk çarşısı” haberine yoğun ilgi

A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'da en çok Türkün yaşadığı şehirlerden biri olan Mannheim'daki "Küçük İstanbul" denilen meşhur Türk çarşısına gitti. Şehrin kalbindeki meydanda bulunan çarşıyı karış karış gezdi. Haber hem yurt dışında yaşayan Türklerden hem de Mannheim Belediye Başkanı tarafından çokça beğenildi. Mannheim Belediye Başkanı ve şehrin tanıtım sorumlusu teşekkürlerini A Haber mikrofonuna söyledi. Türk işletmecilerden de A Haber'e teşekkür vardı.

