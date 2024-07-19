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Yazılım kaynaklı küresel kaos

Yazılım kaynaklı küresel kaos

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 15:12
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Microsoft ile birlikte çalışan CrowdStrike isimli şirketin yaptığı hatalı güncelleme sonrası bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü. Amerikan havayolları şirketleri uçuşları geçici olarak durdururken, İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemine erişim sağlanamıyor. Diğer yandan İngiliz SKY News kanalının da yayınları dururken, yaşanan kesintiden THY de etkilendi. THY bazı seferlerini iptal ederken, yolculara yeni haklar tanınacağın açıkladı. Diğer yandan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber ekranlarında yaşanan sorunun siber saldırı sonucunda değil yazılım kaynaklı olduğunu açıkladı. Yerli yazılım vurgusu yapan Uraloğlu "Yaşanan sorun en kısa sürede çözülecek" ifadelerini kullandı.
Yazılım kaynaklı küresel kaos
Yazılım kaynaklı küresel kaos
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