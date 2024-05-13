Yahudiler Gazze'ye giden yardım tırlarını yağmadı! Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim

Katil İsrail 7 Ekim’den bu yana çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlum Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Bununla da yetinmeyen Katil İsrail binlerce mazlumu açlığa da mahkum ediyor. Gazze'de milyonlarca Filistinli, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çekerken bir grup İsrailli, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek için insani yardım malzemelerini yağmaladı ardından ateşe verdi. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken bir çok vatandaş ise “Lanetli kavim” ifadeleriyle Yahudilere tepki gösterdi.

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