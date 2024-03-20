Will Smith Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okudu! "Kur'an o kadar açık ki kristal niteliğinde"

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, ramazan ayında Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuduğunu açıkladı. Kur'an-ı Kerim’in dilinden ve sadeliğinden çok etkilenen Smith, "Kur’an’dan uzaklaşmak çok zor" dedi.

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