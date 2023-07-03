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Wagner'e peş peşe darbe! Prigojın kontrolündeki medya grubu kapatıldı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 11:11
Rusya'da Wagner krizinin yankıları sürerken şirketin patronu Prigojin'e karşı sert hamleler devam ediyor. Son olarak Prigojin kontrolündeki medya grubu da kapatıldı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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