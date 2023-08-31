31 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Wagner, Prigojin'in son görüntülerini yayınladı: Ben Afrika’dayım! Mezarına gelen kadın kim?
Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında düşen bir uçakta hayatını kaybetmesinin ardından komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmedi. Prigojin'in son görüntüleri yayınlanırken, mezarlıktaki kadının kimliği kafaları karıştırdı. İşte detaylar...