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Wagner, Prigojin'in son görüntülerini yayınladı: Ben Afrika’dayım! Mezarına gelen kadın kim?

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Giriş: 31.08.2023 14:10
Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in 23 Ağustos tarihinde Moskova yakınlarında düşen bir uçakta hayatını kaybetmesinin ardından komplo teorilerinin de ardı arkası kesilmedi. Prigojin'in son görüntüleri yayınlanırken, mezarlıktaki kadının kimliği kafaları karıştırdı. İşte detaylar...
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