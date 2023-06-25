25 Haziran 2023, Pazar
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Wagner anlaşması bir kurgu mu?
Putin bundan sonra ne yapacak? Wagner grubu dağıtılacak mı, isyancı Prigojin'e ne olacak? Wagner anlaşması bir kurgu mu? Prigojin ile uzlaşan Putin bundan sonra nasıl adımlar atar? Tüm bu soruların cevaplarını canlı yayın konuğumuz ile detaylandırdık.