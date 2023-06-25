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Wagner anlaşması bir kurgu mu?

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Giriş: 25.06.2023 17:02
Putin bundan sonra ne yapacak? Wagner grubu dağıtılacak mı, isyancı Prigojin'e ne olacak? Wagner anlaşması bir kurgu mu? Prigojin ile uzlaşan Putin bundan sonra nasıl adımlar atar? Tüm bu soruların cevaplarını canlı yayın konuğumuz ile detaylandırdık.
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