Wagner 1 Temmuz’da lağvediliyor! Putin, Prigojin’ne karşı ne hamle yapacak?

Wagner krizi çözülmüş olsa da akıllarda hala pek çok soru var. 1 Temmuz'da lağvedilmesi beklenen Wagner'in ağır silahları teslim etmesi bekleniyor. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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