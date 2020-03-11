Vuhan'da koronavirüsle savaştı! O süreci bir bir anlattı

Çin'in Vuhan kentinde patlayan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı anda Vuhan'da bulunan İngiltere vatandaşı Conor Reed, üç aşamada virüsü atlattığı anlattı. Reed, "En başta olağan bir soğuk algınlığı gibi başladı. Ardından grip ve zatürre geldi. Grip belirtileri gösterdiğimde kamyon çarpmış gibi oldum" dedi.