Uzak Doğu’dan yayılan K-POP tehlikesi! Gençler aynılaşıyor

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça tanınan ve hayranları günden güne artan “Korean Pop” yani diğer adıyla K-POP grupları, sadece yaptıkları müzikle değil imaj ve yaşam tarzları ile de gençleri etkisi altına alıyor. uzmanlar ise bu müzik gruplarının çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek, gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunuyor.

Güney Kore'de popülerleşerek tüm dünyayı kasıp kavuran ve en trend müzik tarzlarından birine dönüşen K-POP müzikleri, özellikle 12-18 yaş arası gençleri etkisi altına almaya devam ediyor.

K-POP, gençleri aileden uzaklaştırıp cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor. Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Peki aileler bu tehlike karşısında ne yapmalı? Çocuklarına nasıl yaklaşmalı?



