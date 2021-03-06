06 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Uzak Doğu’dan yayılan K-POP tehlikesi! Gençler aynılaşıyor

Uzak Doğu’dan yayılan K-POP tehlikesi! Gençler aynılaşıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2021 09:53
Güncelleme:06.03.2021 10:02
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça tanınan ve hayranları günden güne artan “Korean Pop” yani diğer adıyla K-POP grupları, sadece yaptıkları müzikle değil imaj ve yaşam tarzları ile de gençleri etkisi altına alıyor. uzmanlar ise bu müzik gruplarının çocukları cinsiyetsizliğe yönelttiğini belirterek, gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği uyarısında bulunuyor.

Güney Kore'de popülerleşerek tüm dünyayı kasıp kavuran ve en trend müzik tarzlarından birine dönüşen K-POP müzikleri, özellikle 12-18 yaş arası gençleri etkisi altına almaya devam ediyor.

K-POP, gençleri aileden uzaklaştırıp cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor. Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Peki aileler bu tehlike karşısında ne yapmalı? Çocuklarına nasıl yaklaşmalı?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

K-POP tehlikesi! Aileler dikkat...
K-POP tehlikesi! Aileler dikkat...
Gençlerden şoke eden görüntüler
Gençlerden şoke eden görüntüler
Suriye'de balistik füze saldırısı
Suriye'de balistik füze saldırısı
Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı
Çığ felaketi: 14 ölü, 3 yaralı
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Yunanistan'daki 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!
Dev kule servisin üzerine devrildi
Dev kule servisin üzerine devrildi
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Joe Biden ile beraber Soros isyanları mı geliyor?
Joe Biden ile beraber "Soros isyanları" mı geliyor?
Yunanistan'da yaşanan son depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Yunanistan'da yaşanan son depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Onlarcası birbirine girdi
Onlarcası birbirine girdi
Ermenistan’da taht oyunları
Ermenistan’da taht oyunları
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ