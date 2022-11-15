Ukrayna'nın kritik bölgelerinde art arda patlamalar: Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv de vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi. Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.