Ukraynalı çiftçi 25 milyon dolarlık Rus füzesini traktörüyle çekti!

Rusya'nın Ukrayna işgalinde ilk kez ateşkes uygulanıyor, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kenti ve ilçesinden siviller tahliye ediliyor. Ukrayna, Rus işgalcilerin eline geçen nükleer santralin geri alındığını belirtiyor. Rus birlikleri için cephede işler yolunda gitmiyor, Ukraynalıların eline geçen silahların videoları sosyal medyada hızla yayıldı.