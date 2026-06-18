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Ukrayna’dan Moskova’ya son iki yılın en büyük dron saldırısı

Ukrayna, en az 194 dron ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya son iki yılın en büyük dron saldırısını düzenledi. Saldırıda, Moskova Petrol Rafinerisi vuruldu.

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