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Avrupa'da benzin fiyatlarında son rakam ne?

A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'daki son durumu canlı yayında aktardı.

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