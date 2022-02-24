Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü! A Haber Ukrayna’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesine çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya'ya ait 5 savaş uçağını ve bir helikopteri düşürüldüğünü duyurdu.Son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN