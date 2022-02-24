24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü! A Haber Ukrayna’da

Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü! A Haber Ukrayna’da

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2022 09:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ukrayna'nın başkent Kiev, Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun Odessa bölgesine çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya'ya ait 5 savaş uçağını ve bir helikopteri düşürüldüğünü duyurdu.Son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini toplayacak
Başkan Erdoğan güvenlik zirvesini toplayacak
Ayrılıkçı liderler Putin’den yardım istedi
Ayrılıkçı liderler Putin'den yardım istedi
Rusya’nın Ukrayna işgali başladı
Rusya'nın Ukrayna işgali başladı
ABD’den Rusya’ya karşı Kuzey Akım 2 hamlesi
ABD'den Rusya'ya karşı "Kuzey Akım 2" hamlesi
Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü
Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü
Kiev’de sirenler çalıyor
Kiev’de sirenler çalıyor
Harkov kentinde patlama sesleri
Harkov kentinde patlama sesleri
Kiev’de siren sesleri! Halk kenti terk ediyor
Kiev'de siren sesleri! Halk kenti terk ediyor
Rusya - Ukrayna savaşında yeni görüntüler
Rusya - Ukrayna savaşında yeni görüntüler
Rusya - Ukrayna savaşı başladı! Çatışmadan ilk görüntüler geldi
Rusya - Ukrayna savaşı başladı! Çatışmadan ilk görüntüler geldi
Rus askeri konvoyu Donbas’a ilerliyor
Rus askeri konvoyu Donbas'a ilerliyor
ABD’de nasıl yankı buldu?
ABD'de nasıl yankı buldu?
Daha Fazla Video Göster