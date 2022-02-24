24 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna, Rus ordusunun Kırım'dan giriş anlarını yayınladı
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’te Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, ‘’Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi.’’ denildi.