26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zor bir gün oldu ancak bu gece daha zor olacak. Fırtına koparacaklar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "Zor bir gün oldu ancak bu gece daha zor olacak." ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca "Bu gece fırtına koparacaklar" dedi.