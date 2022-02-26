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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Zor bir gün oldu ancak bu gece daha zor olacak. Fırtına koparacaklar

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Giriş: 26.02.2022 01:34
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "Zor bir gün oldu ancak bu gece daha zor olacak." ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca "Bu gece fırtına koparacaklar" dedi.
Fırtına koparacaklar
"Fırtına koparacaklar"
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