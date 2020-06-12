12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza: Polis yere çakıldı | VİDEO

Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza: Polis yere çakıldı | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2020 13:43
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi Dubai'de uçan motosiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. Uçan motosikletle 30 metre havalanan polis iki kez gerçekleştirdiği test sürüşünde yere çakıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Dubai polis teşkilatına mayıs aında gönderilen "uçan motosikletin" için Dubai'de test sürüşü töreninde faciadan dönüldü.

Dubai'de acil durumlara müdahale etme girişiminin bir parçası olarak kullanılacak olan Hoversurf Scorpion S3 tipi uçan motosiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. İki kez deneme yapan polis memuru test sürüşü sırasında yere çakıldı.

ŞİRKETTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: LİMİTİ AŞTI

Şirketin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçan motorsikletin yerden maximum 5 metre yükselmesi gerekiyor. Polis memuru 30 metre yükseldi. Limiti aştığı için mekanik bir problem meydana geldi. Uçak motosikletin düşüşü bu nedenle oldu" ifadelerine yer verildi.Polis memurunun kazadan yara almadığı belirtildi.

Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Yumurta büyüklüğünde yağdı
Rusya'da korkulan oldu
Rusya'da korkulan oldu
Son model gelin arabası
Son model gelin arabası
Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu
Hafter milislerinden temizlenen bölgede yanmış cesetler bulundu
PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
PKK ağzıyla konuşan HDP'liye kapak gibi cevap
Yangına hücum! Söndürmek için...
Yangına hücum! Söndürmek için...
Daha Fazla Video Göster