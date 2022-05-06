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Twitter’da büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcının verileri el değiştirdi

A Haber
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Giriş: 06.05.2022 14:22
Tesla ve SpaceX sahibi Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter'ın yüz milyonlarca kullanıcısının verileri el değiştirdi.  Verilerin el değiştirmesi ne anlama geliyor? Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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