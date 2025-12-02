Avrupa’daki savaş endişesi büyüyor! Avrupa Rusya ile savaşa hazır mı?

02 Aralık 2025, Salı

Giriş: 02.12.2025 11:36
Avrupa'daki savaş endişesi her geçen gün giderek artıyor. Amerikan medyasına göre Avrupa, ABD desteği olmadan Rusya ile karşı karşıya kalmaktan endişe ediyor. Alt yapı yetersizlikleri, birlik içerisindeki anlaşmazlıklar, asker sayısındaki sorunlar ve tedarik problemleri Brüksel'i endişelendiriyor.
