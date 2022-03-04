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Türkiye'den Ukrayna adımı! Romanya sınırına sahra hastanesi kuruluyor

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Giriş: 04.03.2022 19:07
Ukrayna - Romanya sınırında bulunan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin ve Kameraman Taha Hazar bölgedeki son durumu canlı yayında paylaştı. Tahsin, Türkiye'nin bölgeye sahra hastanesi kurduğunu söylerken, Türkiye'nin bölgede gece saatlerine kadar sıcak çorba ikramına da başladığını belirtti. İşte detaylar...
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