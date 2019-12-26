Türkiye sağlık hizmetinde zirve yaptı, Hollanda hamile kadınları Belçika'ya yolladı

Türkiye'deki sağlık hizmetleri bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak eleştirilse de, hayranlık duydukları Batı ülkeleri ve Amerika'daki gerçekler hiç de öyle değil. Son olarak Hollanda'daki hamile kadınların sevkleri hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle Belçika'ya yapılırken, akıllara Cüneyt Özdemir'in anlattıkları geldi. İşte ABD, Avrupa ve Türkiye'deki sağlık hizmetindeki gerçekler.