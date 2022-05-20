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Türkiye karşıtı derneği kim finanse ediyor? FETÖ dernek üzerinden kara para aklıyor

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 16:20
ABD'de aralarında FETÖ'cü isimlerin de bulunduğu bir grup, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Türkiye'yi karalamak için "Türk Demokrasi Projesi" isimli bir dernek kurdu. Finansmanı hakkında kamuoyuna bilgi sunmayan derneğin, ABD'deki en büyük kara para ağlarından birinin çatısı altında bulunduğu ortaya çıktı.
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