Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Kopenhag açıklaması: Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları lanetliyoruz

Türk Dışişleri Bakanlığı "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi. Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerine yer verdi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik kalleş yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Grup, Mısır Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını öncesinde sosyal medya üzerinden duyurdu.

Grup üyeleri, daha sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart da açan grup üyeleri, yakmadan önce Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı ile oyuncak bir domuz koydu.

Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de (25 Temmuz) biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir. Bu tarz saldırılar, sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar vermektedir. Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SALDIRILAR LANETLİ VE AŞAĞILIK EYLEMLERDİR

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir. Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerine yer verdi.

SUUDİ ARABİSTAN, KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK TEKRARLANAN SALDIRILARI KINADI

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları kınayarak, bu tür eylemlerin hoşgörüyü yaymak için sarf edilen uluslararası çabalarla çeliştiğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda toplandı.

Kurulda, son dönemde Kral Selman ile Veliaht Prensin yabancı ülke liderleriyle görüşmeleri ve çeşitli uluslararası toplantıların sonuçları değerlendirildi.

Bakanlar Kurulunda ayrıca İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırılar ele alındı.

Suudi Arabistan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik utanç verici saldırılarını kınayan Kurul, bu tür eylemlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bu tür eylemlerin ayrıca nefreti sona erdirmek, hoşgörü ve itidali yaymak için sarf edilen uluslararası çabalarla çeliştiği vurgulandı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün de önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.