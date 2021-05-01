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Tüm dünyada Hindistan varyantı alarmı! Hindistan nasıl bu hale geldi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2021 10:36
Güncelleme:01.05.2021 10:40
Koronavirüs dehşeti Hindistan'da hız kesmiyor. Ülkede her gün yeni vaka ve ölüm rekorları kırılıyor. Hastanelerde yatak, oksijen ve ilaç kıtlığı had safhada. Hindistan, daha birkaç ay önce koronavirüsün kontrol altına alındığı, kitle bağışıklığının oluştuğu ülkeler arasında sayılıyordu. Peki Hindistan nasıl bu hale geldi?
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