Trump'tan Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözlerine ağır eleştiri

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu. Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:



"MACRON'UN AÇIKLAMASI OLDUKÇA SAYGISIZCA"

"Türkiye de 'onun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu aynı zamanda ABD'ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro'nun 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması oldukça saygısızca."

Trump, Macron'un açıklamasının ittifakın 28 üyesi açısından "çok nahoş" olduğunu kaydetti.

Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." dedi.



"VERGİ UYGULAYACAK BİRİ VARSA O DA ABD'DİR"

Trump, "NATO'ya Fransa'dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke yok." diyerek, bu durumdaki Fransa'nın böyle bir açıklama yapmasının ise çok tehlikeli olduğunu söyledi.

"Fransa'nın parçalanmakta olduğunu gördüğünü" belirten Trump, "Bakıyorum ve herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ve parçalanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fransa'nın küresel internet devlerini vergilendirme girişimine ilişkin "Fransa'nın, Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi." şeklinde konuştu.