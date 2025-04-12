12 Nisan 2025, Cumartesi
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Trump’ın Grönland ısrarı devam ediyor! Stratejik toplantı yapıldı
Grönland'ı satın almak isteyen Trump yönetimi, girişimlerini resmi bir stratejiye dönüştürdü. ABD basını, Beyaz Saray'ın Grönlandlıları ABD'ye katılmaya ikna etmek için çok yönlü bir plan hazırladığını bildirdi. Ayrıca Trump kişi başı 10 bin dolarlık destek vermeyi planladığı iddia edildi.