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Trump’ın Grönland ısrarı devam ediyor! Stratejik toplantı yapıldı

Trump’ın Grönland ısrarı devam ediyor! Stratejik toplantı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 16:17
Grönland'ı satın almak isteyen Trump yönetimi, girişimlerini resmi bir stratejiye dönüştürdü. ABD basını, Beyaz Saray'ın Grönlandlıları ABD'ye katılmaya ikna etmek için çok yönlü bir plan hazırladığını bildirdi. Ayrıca Trump kişi başı 10 bin dolarlık destek vermeyi planladığı iddia edildi.
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Trump’ın Grönland ısrarı devam ediyor! Stratejik toplantı yapıldı
Trump’ın Grönland ısrarı devam ediyor!
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