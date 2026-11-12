Trump'ın desteklediği Hegseth'e azil girişimi! 204'e karşı 211 oyla kritik karar: Gözler yeni Kongre'de

ABD Temsilciler Meclisi, Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkındaki azil maddelerinin komiteye sevk edilmesini 204'e karşı 211 oyla kabul etti. Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin İran savaşı ve askeri operasyonlarda Kongre'nin yetkilerinin aşıldığı iddiasıyla başlattığı girişimde Hegseth suçlamaları reddederken Trump ve JD Vance bakana destek verdi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'daki kritik oylamanın ayrıntılarını ve azil sürecindeki olası gelişmeleri aktardı.