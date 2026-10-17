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Trump'ın "bombaların anası" tehdidi! Kazma Dağı'nı yerle bir edebilir mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'ın "bombaların anası" tehdidi! Kazma Dağı'nı yerle bir edebilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "Bombaların anası" tehdidi ve Kazma Dağı'na olası saldırı açıklaması yeniden gündeme geldi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ve kritik nükleer altyapısını yüzlerce metre derinlikteki tünellere gizlediği öne sürülürken, ABD'nin en güçlü konvansiyonel bombalarından GBU-43'ün bu tesisleri imha edip edemeyeceği tartışma konusu oldu. A Haber ekranlarında konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bombanın teknik özelliklerini, sığınak delici GBU-57'den farkını ve olası bir kara harekâtının sonuçlarını değerlendirdi.

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