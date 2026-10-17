Husilerden Babülmendeb hamlesi! Kızıldeniz'de dengeleri değiştirecek savaş planı

Yemen'de Husiler ile meşru hükümet güçleri arasındaki hakimiyet mücadelesi, stratejik öneme sahip Babülmendeb Boğazı ve Aden hattında yeniden alevleniyor. Aden Havalimanı'nın füze saldırısıyla hedef alınması ve Mokha çevresindeki çatışmalar, bölgedeki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Husilerin Babülmendeb'i kontrol altına almak için geliştirdiği stratejiyi, dağlık coğrafyanın kara operasyonlarına etkisini ve örgütün sahip olduğu silah envanterini A Haber’de değerlendirdi.