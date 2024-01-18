Trump'a mahkemede şok! Jean Carroll davasında yargıçla restleşti: Mahkeme salonundan çıkarılmakla uyarıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davasında sessiz olmaması üzerine hakim tarafından mahkeme salonundan çıkarılmakla uyarıldı.

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