Trump Hamaney’e mektup gönderdi: Ya müzakere ya askeri müdahale

ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'e nükleer silahlar konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Trump anlaşma sağlanamazsa İran'a yönelik bir askeri müdahale olasılığını da gündeme getirdi. İran tarafı ise böyle bir mektubun geldiğini reddediyor.

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