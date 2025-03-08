08 Mart 2025, Cumartesi
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Trump Hamaney’e mektup gönderdi: Ya müzakere ya askeri müdahale
ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'e nükleer silahlar konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Trump anlaşma sağlanamazsa İran'a yönelik bir askeri müdahale olasılığını da gündeme getirdi. İran tarafı ise böyle bir mektubun geldiğini reddediyor.