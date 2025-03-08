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Trump Hamaney’e mektup gönderdi: Ya müzakere ya askeri müdahale

Trump Hamaney’e mektup gönderdi: Ya müzakere ya askeri müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 09:49
ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'e nükleer silahlar konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Trump anlaşma sağlanamazsa İran'a yönelik bir askeri müdahale olasılığını da gündeme getirdi. İran tarafı ise böyle bir mektubun geldiğini reddediyor.
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Trump Hamaney’e mektup gönderdi: Ya müzakere ya askeri müdahale
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