Trump: Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer krizin gölgesinde devam eden gerilimde tarihi bir dönüm noktasına girildi. Pakistan'ın "anlaşma yarın imzalanacak" duyurusuyla dünya gündemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış umutlarını yeşerten açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Ateş hattındaki sıcak bölgeyi doğrudan etkileyecek olan bu dev mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın kapılarını yeniden tüm dünyaya açmaya hazırlanırken, nükleer silahlanma yarışında da ipler kopma noktasına geldi. A Haber ekranlarında Anadolu Ajansı ABD Bölge Müdürü Can Hasasu, Washington ve Tahran arasındaki o gizli trafiği ve anlaşmanın perde arkasını deşifre etti.